Die Coolste - Ulrike Folkerts im Tatort Special

Unglaubliche 33 Jahre - seit 1989 - verkörpert sie schon die Kriminalhauptkommissarin Lena Odenthal im Tatort Ludwigshafen und ist damit die dienstälteste unter den Kommissar:innen: Ulrike Folkerts!

Sie hat 75 Tatorte gedreht, viele andere Rollen gespielt - im TV und am Theater - und letztes Jahr ihre Autobiografie “Ich muss raus” veröffentlicht. Mit Host Philipp Fleiter spricht sie in dieser Folge über ihre Rolle der Lena Odenthal, über Sex unter Tatort Kommissar:innen und über ihren Herzschmerz nach dem Abgang von ihrem langjährigen Kommissarkollegen Mario Kopper. Außerdem verrät uns die Schauspielerin, in welcher Stadt und bei welchem Tatort-Team sie als Lena Odenthal gerne einmal hospitieren würde. Zur Info: Am 8.Mai läuft Ulrikes 75.ter Tatort "Marlon" im Ersten: https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/marlon-100.html

Hier geht's zu Ulrikes Buch: https://www.brandstaetterverlag.com/buch/ich-muss-raus/ und hier findet ihr die ganze Aktion "Act Out" über die in der Folge gesprochen wurde: https://sz-magazin.sueddeutsche.de/kunst/schauspielerinnen-schauspieler-coming-out-89811?reduced=true