Der Fall Frauke Liebs - Wenn Verbrechen nicht aufgeklärt werden

Der vielleicht schlimmste Alptraum: eine geliebte Person verschwindet. Für Wochen, Monate, Jahre ist unklar, wo sie ist, ob sie noch lebt. Im Schwarzwald Tatort "Unten im Tal" hat ein ganzes Dorf damit zu kämpfen, erst nach über einem Jahrzehnt gelingt es Tobler und Berg den Fall zu lösen. Bei Frauke Liebs ist das anders: die junge Frau aus Paderborn wird 2006 als vermisst gemeldet, es gibt mysteriöse Anrufe, Monate später wird ihre Leiche in einem Wald gefunden. Was genau mit ihr passiert ist, weiß man bis heute nicht. Der Stern Journalist Dominik Stawski hat jahrelang zu Frauke Liebs recherchiert, mit Zeug:innen und Angehörigen gesprochen. In seinem Podcast "Frauke Liebs. Die Suche nach dem Mörder" rollt er den Fall nochmal auf. Warum ihn das Thema nicht loslässt, darüber spricht er in der heutigen Folge mit Romy Hausmann und Florian Gregorzyk.

Den Tatort findet ihr hier: https://www.ardmediathek.de/tatort

Und hier der Link zu Dominik Stawskis Podcast: https://www.stern.de/panorama/stern-crime/frauke-liebs/