Das Phantom - Wie die Polizei mit Phantombildern Täter:innen jagt

Starkes Make-Up, falscher Bart oder sogar Maskerade - schwierig ist die Anfertigung von Phantombildern vor allem dann wenn die Täter:innen während der Tat so ganz anders aussehen als im Alltag. So auch im Polizeiruf 110 "Daniel A.": Das Rostocker Ermittlerinnenteam sucht mithilfe eines Phantombildes den mutmaßlichen Täter Daniel A., der sein Date erschlagen haben soll. Romy und Flo sprechen in dieser Folge mit der Phantombildzeichnerin Liane Bellmann über die Herausforderungen ihres Berufs und ob sie Daniel anhand des Phantombildes erkannt hätte. Und: Sie bringt einen eigenen True-Crime-Fall mit. Hier geht es zum Polizeiruf 110: https://www.ardmediathek.de/video/polizeiruf-110/trailer-daniel-a/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3BvbGl6ZWlydWYgMTEwL2EyZTViN2RmLTJkYmItNGRkOC05NDYxLTM2ZDU5NWYzNDJkMg