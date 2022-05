Das Böse im Kind - Leon Windscheid über gewalttätige Kinder

Es ist der Albtraum aller Eltern: Der Tod des eigenen Kindes. Selbst wenn das Kind, wie in diesem Ludwigshafen Tatort, ein “Problemkind” ist. In dieser Folge unterhalten sich die Hosts Visa Vie und Philipp Fleiter mit dem Psychologen, Autor und Podcaster Dr. Leon Windscheid. Er erklärt, wo das eigentliche Problem liegt, wenn Kinder emotional und sozial auffällig werden, wie Erwachsene auf derartiges Verhalten reagieren können und was Eltern sowie Bezugspersonen vermeiden sollten. Anhand eines realen Falles von drei Drittklässlern in Schaumburg, die einen Mitschüler verprügelten, wird über Gewalt unter Kindern, Manipulation und Überforderung gesprochen. Übereinstimmendes Fazit: Alle Menschen müssen den Umgang mit ihren Emotionen erst lernen - und das geht nicht allein.

Hintergrundinfos zum Fall Schaumburg findet ihr hier: https://www.sn-online.de/Schaumburg/Rinteln/Rinteln-Ortsteile/Drittklaessler-verpruegeln-Mitschueler Infos dazu, was erziehungsschwierige Kinder für Leher:innen und Schulen bedeuten, gibt es hier: https://www.news4teachers.de/2017/10/wenn-foerderschueler-eine-ganze-schule-tyrannisieren-krasser-fall-wirft-die-frage-auf-wo-sind-die-grenzen-der-inklusion/

Und hier gehts zum Tatort: https://www.ardmediathek.de/tatort