Besitzansprüche von Holocaustüberlebenden & Antisemitismus heute

Adam Raczek ermittelt in diesem Polizeiruf 110 rund um ein Stückchen Papier aus den 1940er-Jahren für das wortwörtlich jemand morden würde. Die Leiche einer Bauingenieurin wird in Asbestmüll gefunden. Ihre Spur führt von Frankfurt (Oder) nach Cottbus, wo die junge Frau für eine große Baufirma arbeitete.

In der neuen Podcastfolge “Sonntag 20.15” sprechen Visa Vie und Philipp Fleiter mit Rüdiger Mahlo von der Claims Conference. Sie klären auf, wie hoch die Restitutionen an Holocaustüberlebende waren, sprechen über den Antisemitismus heute und was jede:r Einzelne gegen das Vergessen tun kann.