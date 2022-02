Aus der Haft zurück ins Leben: "Ex-Gangster"Maximilian Pollux über Resozialisierungsprogramme

Drogendeals und Waffenhandel: Der selbst ernannte "Ex-Gangster" Maximilian Pollux saß über 10 Jahre in Haft. In dieser Zeit sind die großen technischen Entwicklungen unbemerkt an ihm vorbeigerauscht. Social Media und Smartphones sind Neuland, als er mit Ende 20 auf Bewährung freikommt. Er muss nicht nur lernen, in einer digitalisierten Welt klar zu kommen, sondern sucht sich das erste Mal einen Job außerhalb des kriminellen Milieus. Mit Visa Vie und Philipp Fleiter spricht er in dieser Folge "Sonntag 20:15" darüber, warum er den Begriff "Resozialisierung" unsinnig findet und was er heute tut, damit Jugendliche nicht im Knast landen.

