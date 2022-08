Open Air Kino: "Tatort"

per Mail teilen

Krimifans aufgepasst - es erwartet Sie die Premiere des neuesten Ludwigshafener "Tatort". "Maleficius" ist der düstere Titel des Psychothrillers.

Prof. Bordauer (Sebastian Bezzel) will Lena Odenthal mit dem Operationssaal samt hochmodernem Operationsroboter beeindrucken. © SWR/Sabine Hackenberg SWR Sabine Hackenberg

Ein Rollstuhl steht am Ufer des Rheins. Sein Besitzer ist verschwunden, nur eine Brieftasche ist zurückgeblieben. Ein Suizid? Ein tragischer Unfall? Oder doch ein Verbrechen? Lena Odenthal und Johanna Stern recherchieren die Krankengeschichte des Verschwundenen und stellen fest: Alles spricht für Suizid. Doch dann wird die Leiche einer Ärztin gefunden, die in der Hirnforschung arbeitete, wo Menschen mit Handicap mit Hilfe elektrischer Gehirnstimulation Bewegungsfähigkeit zurückgewinnen sollen. Lena und Johanna fragen sich, ob der selbstbewusste, nobelpreisverdächtige Chef der jungen Assistenzärztin in ihren Fall verwickelt ist.

Hier ein kleiner Vorgeschmack:

Erleben Sie den spannenden Krimi am Freitag, 16. August um 20 Uhr am SWR Funkhaus Mainz (Am Fort Gonsenheim 139). Der Eintritt ist frei!