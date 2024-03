Die großen "Pop und Poesie"-Fans Klaus, Gudrun, Margit und Hubert sind schon seit dem ersten SWR Sommerfestival dabei und kommen jedes Mal gerne zurück. "Wir sind einfach süchtig nach der Musik! Es war wieder super! Ein "Best of" wäre toll!", so das Fazit der treuen SWR1 Hörer.