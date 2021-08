Als Finale des SWR Sommerfestivals 2021 am 22. August bringt SWR3 die Schweizer Künstlerin Stefanie Heinzmann auf den Stuttgarter Schlossplatz. Das Konzert findet zugunsten der Kinderhilfsaktion Herzenssache statt. Mit Hits wie „Diggin‘ in The Dirt“ gelang es Heinzmann mit jedem ihrer Alben in der Schweiz in die Top 5 der Album-Charts.