Voraussichtlich im Frühjahr/Sommer 2019 erscheint Milow‘s sechstes Studioalbum Lean Into Me. Davon bereits veröffentlicht ist der Song "Lay your Worry Down", den Milow gemeinsam mit Matt Simons aufgenommen hat. Milow: "Der Song soll Menschen, die eine harte Zeit haben, Trost spenden – was in der heutigen Zeit von größter Wichtigkeit ist. Musikalisch gesehen, führt der Song zurück zu meinen musikalischen Wurzeln und Anfängen."