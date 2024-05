Die Special Show von Pop & Poesie widmet sich komplett der „Power of Love“, mit vielen Hits, die noch nie zuvor im Programm waren. Die Band spielt die Songs wie gewohnt in der Originalsprache, liebevoll neu arrangiert und perfekt in Szene gesetzt. Schauspieler:innen vermitteln mit den deutschen Übersetzungen eindrucksvoll, wie vielfältig die Liebe in den größten Hits aller Zeiten Ausdruck findet. Durch den Abend führt SWR1 Moderator Jochen Stöckle.