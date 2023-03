per Mail teilen

Datum: Freitag, 26. Mai 2023 Beginn: 22:30 Uhr

Einlass: 22:00 Uhr Ticketpreis: 15,00 Euro

SWR3 Aftershow-Party

Die SWR3 Aftershow-Party ist für alle, die noch nicht genug haben und weiterfeiern möchten. Mit Blick auf den Schlossplatz, oben im CUBE des Kunstmuseums Stuttgart hat das SWR Sommerfestival noch eine neue Spielstätte. DJ Toby Romeo und SWR3 DJ D White legen hier vor spektakulärer Schlossplatzkulisse auf.

Toby Romeo – musikalisches Supertalent aus Salzburg

Huy Tran

Er gilt als einer der vielversprechendsten Newcomer in der Musikbranche: der 22-jährige Produzent, DJ und Songwriter Toby Romeo. An der Seite von Felix Jaehn bringt er beim großen SWR3 Open Air den Schlossplatz zum Tanzen. Bereits mit 15 Jahren schaffte er es auf die Mainstage des Electric Love Festivals in Österreich. Im Sommer 2022 eroberte er mit Sängerin Leony und „Crazy Love“ die Online- und Radiowelt.

SWR3 DJ D White – The best in the mix

SWR Tobias Fröhner

Seit gut über einem Jahrzehnt mischt er das Partyvolk auf. In der PAN DJ-Schule Stuttgart hat für ihn das professionelle Auflegen 2011 angefangen. Nach seinen ersten großen Partys als DJ auf der Besucherterrasse des Stuttgarter Flughafens sind schnell Booker und Veranstalter auf ihn aufmerksam geworden. Bis heute hat er sich mit seiner Art und Weise einen Namen gemacht, der für sich spricht.

SWR3 DJ D White steht für einen guten Musik-Mix, Abtanzen und Spaß haben.