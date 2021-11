SWR1 Pop & Poesie „In the Air Tonight“ – Tour

Erleben Sie bei SWR1 Pop & Poesie in Concert am 4. Juni beim SWR Sommerfestival auf dem Schlossplatz in Stuttgart die größten Hits aller Zeiten und ihre Übersetzungen live auf der Bühne bei der „In the Air Tonight“ – Tour.

Datum: Samstag, 4. Juni 2022 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 17:30 Uhr Ort: Stuttgart Schlossplatz

Lageplan Vorverkauf: 30,00 Euro





0711 2 555 555



https://www.easyticket.de/gruppierte-veranstaltung/swr-sommerfestival/ Informationen Programm: Hotlines: VVK bei SWR Media Services unter 0711 92 92 1321 oder bei Easy Ticket unter 0711 2 555 555.

Weitere Veranstaltungsinfos In the Air Tonight – Tourstart Die Kultshow startet an diesem Abend ihre eigentlich bereits für Herbst 2021 geplante Tour „In The Air Tonight“ mit Songs von Phil Collins, Madness, Lou Reed, Adele, Supertramp, Pink Floyd und den Dire Straits. Der Titel der neuen Staffel „In The Air Tonight“ versteht sich als Hommage an den gleichnamigen Phil-Collins-Hit aus dem Jahr 1981 und an einen der Lieblingshits der SWR1 Hörer*innen. SWR1 Moderator Jochen Stöckle präsentiert das bewährte Ensemble aus Musiker*innen, Schauspieler*innen und Sänger*innen rund um den „Erfinder“ der Show, Radiolegende Matthias Holtmann. „Diese fantastische Interaktion von Publikum, Künstlern und Songtexten hat etwas Magisches, das mich jedes Mal neu berührt.“ Der besondere Reiz der Konzerte besteht nicht nur darin, weltbekannte Hits Wort für Wort zu verstehen, sondern vor allem auch in der einzigartigen Inszenierung der Bühnenshow. Die individuellen Interpretationen der Musiker*innen, die intensiven Stimmen der Profi-Sprecher*innen im Zusammenspiel mit den Licht- und Soundeffekten lassen eine stimmungsvoll, emotionale und höchst unterhaltsame Atmosphäre entstehen. SWR1 Pop & Poesie in Concert löst Begeisterung und Standing Ovations aus. SWR1 Pop & Poesie in Concert Die Erfolgsgeschichte von „SWR1 Pop & Poesie in Concert“ begann im Jahr 2009 vor 50 Zuschauer*innen im Sendesaal des SWR. Seither sorgt die Mischung aus Konzert, Lesung, Comedy und Show regelmäßig für ausverkaufte Hallen und Plätze. Inzwischen finden die jeweiligen Premieren der neuen Programme auf dem Stuttgarter Schlossplatz im Rahmen des SWR Sommerfestivals statt. Neun Musiker*innen, Sänger*innen und Schauspieler*innen entführen die Zuschauer*innen über zwei Stunden in die faszinierende Welt von Popmusik und Poesie. Dabei übersetzen sie die größten Hits der SWR1 Hörerinnen und Hörer und interpretieren und arrangieren sie zu einer mitreißenden Bühnenshow. Weitere Veranstaltungsinformationen Der Vorverkaufspreis ist inklusive aller Gebühren und VVS Kombi Ticket.



Alle Veranstaltungen, mit Ausnahme des SWR3 Konzerts, finden bestuhlt statt.



Für Rollstuhlfahrer*innen werden besonders leicht erreichbare Plätze angeboten. Eine Begleitperson erhält freien Eintritt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass diese Plätze nur telefonisch (0711 2 555 555, Easy Ticket Service) buchbar sind. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, dass es sich um Karten für Rollstuhlfahrer handelt. Diese Regelungen gelten auch für Personen mit Beeinträchtigung, die ein „B“ im Schwerbehindertenausweis stehen haben. Häufige Fragen und Antworten