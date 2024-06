Festivalstudio

Am Samstag, 8. Juni 2019 fiel der Startschuss für ein neues Programm von SWR1 Pop & Poesie in Concert. Was genau auf der Bühne auf dem Stuttgarter Schlossplatz passieren würde, war im Voraus noch streng geheim. Denn Matthias Holtmann, der Erfinder des Kultformats, hat die Ausarbeitung der "Wünsch dir was"-Tour ganz in die Hände der Fans gelegt.