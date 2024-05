Die Eindrücke der Kinder vom ARD Familientag

per Mail teilen

Feiern und tanzen mit KiKANiNCHEN, der Maus, Tigerente & Co.: Am Pfingstmontag, 20. Mai 2024, präsentierte der SWR als Mitglied der ARD den ARD Familientag in Stuttgart. Er fand im Rahmen des SWR Sommerfestivals 2024 statt.

Auf der großen Bühne auf dem Stuttgarter Schlossplatz gab es ein buntes und vielfältiges Programm zum Mitmachen und Erleben für die ganze Familie.