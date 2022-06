SWR1 Pop & Poesie Premiere der "In The Air Tonight"- Tour

Erstattung des Ticketpreises Aufgrund der Anordnung der Bundesregierung zum Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens 31. August müssen wir das SWR Sommerfestival 2020 leider absagen. Die Eintrittskarten für die Abendveranstaltung können an der Vorverkaufsstelle zurückgeben werden, an der sie erworben wurden. Der Verkaufspreis wird komplett zurückerstattet. Vielen Dank für das Verständnis.

Erleben Sie bei SWR1 Pop & Poesie in Concert am 30. Mai die größten Hits aller Zeiten und ihre Übersetzungen live auf der Bühne beim Auftakt der "In the Air Tonight"- Tour. Auch die sechste Staffel lebt von emotionalen Geschichten und ausdrucksstarken Inszenierungen.

Bühne frei für Pop & Poesie

SWR1 Pop & Poesie hat bis heute fast 200 der größten Juwelen der Pop- und Rock-Geschichte übersetzt. Gemeinsam mit SWR1 Moderator Jochen Stöckle und einem Ensemble aus Musikern, Schauspielern und Sängern inszeniert Matthias Holtmann die Lieblingssongs der SWR1 Hörerinnen und -Hörer zu Gesamtkunstwerken aus Schauspiel, Comedy und Live-Konzert.

„Diese fantastische Interaktion von Publikum, Künstlern und Songtexten hat etwas Magisches, das mich jedes Mal neu berührt.“

Mit „In the Air Tonight” feiert das Kultprogramm die Premiere seiner sechsten Staffel. Mit dabei: Songs von Phil Collins, Madness, Lou Reed, Adele, Supertramp, Pink Floyd und den Dire Straits.