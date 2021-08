Jung und kreativ war der Bitte Was?! - Workshop #Komplimente-Rap. Am Sonntag, 22. August, zeigte Rapcoach Ben Bohnert von der Rap-Art-Schule in Karlsruhe, wie man Rapskills entwickelt und die fettesten Komplimente textet. Die Teilnehmer*innen lernten, wie man ein Thema findet, passende Lyrics schreibt und ein Profi im Reimen wird. Mit dem Song „Herz und Verstand“ ging es gemeinsam mit der erfolgreichen Rapperin Lumaraa auf die Bühne.