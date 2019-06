Am Pfingstsonntag gehört ab 19 Uhr die Bühne vor dem Neuen Schloss Vanessa Mai, Ben Zucker und Feuerherz.

Die Künstler beim SWR4 Konzert

9. Juni 2019, 19 Uhr Das SWR4 Open Air: Vanessa Mai und Gäste "Nirgendwo anders", sagt Vanessa Mai, "gibt es in den Köpfen so tiefe Gräben zwischen den Musikrichtungen, wie in Deutschland. Das gefällt mir nicht. Ich möchte nicht auf eines verzichten müssen, um etwas anderes zu probieren." Also präsentiert Vanessa Mai mit ihrer neuen Doppel-CD ein Album, das mit Sicherheit für Diskussionsstoff sorgt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Im Februar 2018 erst spielte der 34-jährige Berliner Ben Zucker seine allererste Tournee – restlos ausverkauft. "Wenn ich auf der Bühne stehe, dann zählt für mich nur eins: Dass die Leute die Energie spüren und den Alltag, den Stress, ach, einfach alles, was nervt, vergessen und mit der Musik mitgehen." SWR Bild in Detailansicht öffnen Mit ihrem 3. Album "Feuerherz" haben Dominique, Matt, Karsten und Sebastian ihr bisher persönlichstes Album abgeliefert und wurden dafür auch von den Fans belohnt: den 4 sympathischen jungen Sängern gelang auf Anhieb der Sprung auf Platz 6 der deutschen Charts. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Das große SWR4 Open Air präsentiert die 26-jährige Schlagersängerin Vanessa Mai, die 2018 bereits ihr fünftes Studioalbum "Schlager" veröffentlichte. An ihrer Seite ist Sänger Ben Zucker, der in diesem Jahr mit seinem Album "Na und?! Sonne!" den Soundtrack des Sommers lieferte. Mit Hits wie "Verdammt guter Tag", "In meinen Träumen ist die Hölle los" und "Wenn du nicht Stopp sagst" singt und tanzt sich die "Schlager-Boygroup" Feuerherz seit 2014 in die Herzen ihrer Fans. Nach "Verdammt guter Tag" (2015) und "Genau wie du" (2016) veröffentlichte die Band in diesem Jahr ihr drittes Album "Feuerherz".