SWR1 Open Air mit SAGA

per Mail teilen

SAGA steht im Rahmen des SWR Sommerfestivals in Ingelheim auf der Bühne.

Datum: Samstag, 1. Juli 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Vorplatz der kING Kultur- und Kongresshalle

Fridtjof-Nansen-Platz 5

55218 Ingelheim

Lageplan Kategorie 1: 35,00 Euro Kategorie 2 & Stehplatz: 32,00 Euro Kategorie 3: 29,00 Euro Kategorie 4 (eingeschränkte Sicht): 24,00 Euro Tickets kaufen Programm: Hotline VVK bei SWR Ticketservice unter:

06131 929 21321



Start VVK: 8.12.2022

Unter dem Motto „A Night To Remember 2023“ tourt SAGA wieder durch Deutschland. Seit mittlerweile 45 Jahren am Start, sorgen die Kanadier immer noch für volle Hallen und beste Live-Stimmung.

Klassiker wie „Wind Him Up“, „Don't Be Late“ oder „Humble Stance“ sind längst musikalisches Kulturgut. Alle letzten zehn SAGA-Alben landeten beständig in den oberen Rängen der deutschen Charts.

Somit steht der zweite Abend des SWR Sommerfestivals am Samstag, 1. Juli 2023 ganz im Zeichen des Rocks.

„Es scheint, dass wir in den letzten Jahren eine Art Renaissance widerfahren haben, dass unsere Musik auf einmal von vielen wieder neu entdeckt und gewürdigt wird. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir live noch nie so gut waren.“

Weitere Infos zur Veranstaltung

Alle Informationen rund um die Veranstaltung finden Sie unter „FAQ" sowie in der Besucherordnung der Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH.

FAQ