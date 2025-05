Gewinne 1 x 2 Tickets für SWR1 Open Air mit The Hooters am 28.6.2025 im Rahmen des SWR Sommerfestivals in Speyer.

Trefft die Musiker der Band persönlich bei einem Meet & Greet vor dem Konzert. Nach aktueller Planung findet das Meet & Greet um ca. 19:00 Uhr statt. Treffpunkt der Gewinner*innen ist spätestens 30min vor dem Meet & Greet an einem vom SWR noch festzulegenden Treffpunkt am Technik Museum Speyer. Die Uhrzeiten können sich aus produktionstechnischen Gründen und ohne Einverständnis der Gewinner*innen verschieben. Die Gewinner*innen werden spätestens zwei Tage vor dem Konzert über die finale Uhrzeit informiert. Eine Terminverlegung begründet keine Ersatzansprüche der Gewinner*innen.