SWR Sommerfestival Ingelheim – Aftermovie

Unter dem Motto „A Night To Remember 2023“ tourt SAGA wieder durch Deutschland. Seit mittlerweile 45 Jahren am Start, sorgen die Kanadier immer noch für volle Hallen und beste Live-Stimmung. Somit stand der zweite Abend des SWR Sommerfestivals am Samstag, 1. Juli 2023 ganz im Zeichen des Rocks.