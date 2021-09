Rückblick - So war das SWR3 Konzert mit Bosse

Den krönenden Abschluss des SWR Sommerfestivals lieferte Bosse am Sonntag, 5. September. Aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls in der Band spielte Bosse in einem einmaligen und ganz speziellen Akustik-Set. Ein Ausnahme-Auftritt in der launchigen Atmosphäre des Rosengartens. "LICIA" brachte das Publikum im Vorfeld bereits in die richtige Stimmung - ein Spätsommerabend, der sicher in Erinnerung bleibt.

Am dritten Tag des SWR Sommerfestivals stand Bosse für SWR3 auf der Bühne. In einer intimen Akustik-Version begeisterte Axel "Aki" Bosse das Publikum im Rosengarten. Ein Akustik-Konzert, nur ein bisschen besser als sonst Ruhig, persönlich und mit vielen Geschichten zu seinen Songs führte Bosse durch den Abend. Rund drei Stunden hatte sich die Band im Rosengarten eingespielt und geprobt, denn ohne den kurzfristig erkrankten Schlagzeuger Chris Heiny geht sonst eigentlich nichts. Heute haben sie trotz aller Unwegsamkeiten gezeigt: Auch spontan kann es wunderschön werden! "Ungefähr so hab ich das geschrieben, hört mal..." Bosse spielte akustisch mit Gitarre und gab damit einen Einblick, wie seine Songs sich anhören, während er sie schreibt. Mit dem Song "Alles ist Jetzt" rief Bosse dazu auf, die Träume im Leben einfach zu machen, denn "alles ist jetzt, das Leben ist kurz". Schon beim zweiten Titel hielt es die Fans nicht mehr auf ihren Stühlen, sie tanzten zu "Dein Hurra" auf ihren Plätzen. Am Eingangstor stand Peace, komm rein und genieß In "Paradies" wurden die Töne gesellschaftskritisch. Doch statt sich über die Gegebenheiten zu beschweren, zeichnete der Titel positive Vorschläge für eine bessere Welt. Bosse teilte politische Ansichten und rief besonders das jüngere Publikum unter großem Applaus dazu auf, bei der anstehenden Wahl ein Zeichen für eine offene, diverse und ökologische Zukunft zu setzen. Neuer Song "Vater" zum ersten Mal auf der Bühne Mit "Vater" thematisierte Bosse seine Jugend und betonte die positive Beziehung, die er bereits in der Kindheit zu seinem Vater hatte. Ein großes Dankeschön sprach aus den Zeilen. "Das ist ein Song, der ist mir fast zu persönlich, aber wie "Schönste Zeit" bedeutet er mir einfach mehr als andere Lieder und ich hoffe, es ist ein Song, den ich auch noch in 30 Jahren gerne singe." Blumen für Valentine Schließlich gab es einen herzlichen Abschied für die Sängerin Valentine Romanski, die nach acht Jahren die Band verlässt und heute im Rosengarten ihr letztes Konzert mit Bosse spielte. Einige Tränen und einen Blumenstrauß später war klar, die Band zeigte ihren glücklichen Fans heute im Rosengarten ihre sensible und persönliche Seite. Ein toller Abschluss für ein abwechslungsreiches SWR Sommerfestival 2021. Wir sagen Danke für dieses einfühlsame Akustik-Set.