Rückblick – So war das SWR1 Konzert mit Laith Al-Deen

Der Samstagabend, 4. September, im Rosengarten stand ganz im Zeichen des Pops. Die Jukebox Heroes eröffneten ab 20 Uhr mit den „größten Hits aller Zeiten". Im Anschluss übernahm Laith Al-Deen das Ruder.

SWR1 präsentierte Laith Al-Deen, der sein neues Album "Kein Tag umsonst" endlich live performen konnte und Live-Auftritte liebt:

"Es gibt kaum einen besseren Ort, um neue Songs zu testen als bei einem Live-Konzert. Es ist die Energie, die man dort intensiver fühlt als im Studio, kombiniert mit dem Feedback von individueller Wahrnehmung. Dieser Prozess lässt einen Song reifen oder auch gerne mal von der Liste der Auserwählten verschwinden."

Ein gut gelaunter Laith Al-Deen kam dann auch auf die Bühne und begrüßte das Publikum mit "C'est la vie". Und es folgte gleich sein wohl bekanntester Song "Bilder von Dir". Für alle eine Überraschung, aber so wurde gleich für ausgelassene Stimmung gesorgt.

Ja, Mann! Yes, Girl!

Laith Al-Deen erklärte dann auch gleich mal sein Ziel für den Abend: "Auch ich bin auf Konzerten eher der Sitzenbleiber, aber heute will ich euch alle von den Stühlen holen."

Mit seiner Band performte er dann seine aktuelle Single "Zwischen den Zeilen" und den Song "Ein Wort" von seinem neuen Album. Und der Spruch des Abends wurde "Ja, Mann! Yes, Girl!" Überhaupt war Laith in Plauderlaune und erzählte von der Entstehung des Albums, von Sorgen und Nöten und natürlich der Liebe.

Das ist dein Lied

Bei "Dein Lied" wurde es romantisch und emotional im Rosengarten. Beim Refrain zeigte sich, dass sich Laith auf seine textsicheren Fans verlassen kann. Vor allem auf die in der ersten Reihe – sein persönliches Highlight – wie er im Video erzählt.

Musikalische Bandbreite

Der Karlsruher zeigte bei seinen Songs seine musikalische Vielfalt: Bei "Meilenweit" improvisierte er nach schönster Reggae-Manier, bei "Glaub an dich" wurde es orientalisch und bei "Schlafen" sogar elektronisch.

Glückliche Gesichter im SWR Rosengarten

Trotz der aufziehenden Kälte bei fortschreitendem Abend war das Publikum bester Stimmung. Es wurde am Platz getanzt, lauthals mitgesungen und das Konzert stehend in vollen Zügen genossen. Somit war Laith Al-Deens Ziel des Abends erfüllt. Dafür ein lautes: "Ja, Mann! Yes, Girl!"

Am Sonntag SWR3-Tag mit Bosse

Den letzten Tag des SWR Sommerfestivals schließt Bosse am SWR3-Tag dann mit einem Akustik-Set ab.