Howard Carpendale exklusiv

Das SWR Sommerfestival in Rheinland-Pfalz war auch 2023 auf Tour und machte auf dem Vorplatz der kING in Ingelheim Station. Vom 30. Juni bis 2. Juli konnten die Besucher*innen ein hochkarätiges Bühnenprogramm erleben und spannende Einblicke in die Medienwelt des SWR gewinnen.