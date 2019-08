per Mail teilen

"Hereinspaziert!", heißt es am Sonntag beim "Tag der offenen Tür" des SWR Sommerfestivals. Der SWR lädt seine Besucherinnen und Besucher zum Blick hinter die Kulissen ein!

SWR Ben Pakalski

Von 11 bis 17 Uhr treffen Sie Ihre SWR Moderatorinnen und Moderatoren, Experten und Programmmachende und können mit ihnen ins Gespräch kommen.

Medienwelt und Schulterblick

SWR Ben Pakalski

In unserer Medienwelt können Sie sich als Nachrichtensprecher ausprobieren, spielen und mit Programmmachern plaudern. Wer einmal hinter die Kulissen des SWR schauen möchte, den laden wir herzlich zu einem Rundgang durch unsere Studios und Werkstätten ein. Schauen Sie bei Live-Sendungen den Radio-Moderatorinnen und -Moderatoren über die Schulter oder versuchen Sie sich selbst als Nachrichtenmoderator oder Kamerafrau.

Bühnen

Auf zwei Bühnen in den Foyers "Haus am Tor" und "Haus am Wall" sowie vor den Gebäuden gibt es ebenfalls volles Programm.

"Drei auf einer Couch": Holger Wienpahl, Patricia Küll und Martin Seidler SWR Monika Werneke

Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert zu Gast bei "SWR1 Leute" SWR

Wer schon immer mal Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert live erleben wollte, kann dies beim SWR1 Leute Kompakt Talk auf der Foyerbühne. Dort treffen Sie auch SWR4 Moderatorin Corinne Schied, die ihre "Grüne Küche" präsentiert. Lachalarm garantieren Jan Overhausen und Stefan Reusch mit der SWR3 Comedy.

"Grüne Küche" mit Corinne Schied SWR Ben Pakalski

Vincent Gross SWR Franziska Baumann

Wir freuen uns auf zahlreiche musikalische Gäste: SWR4 hat Vincent Gross und Julian David eingeladen. SWR1 tritt mit Prim Jam an. SWR2 präsentiert Leonie Klein mit ihrer beeindruckenden Percussion Show tritt ebenfalls auf der Foyerbühne auf.

SWR3 Elchalarm

SWR Ben Pakalski

Beim „SWR3 Elchalarm“ kann sich jeder sein Elch-Maskottchen sichern. Der Elch reist übrigens höchstselbst aus dem Schwarzwald an. Begleitet wird er von Dennis Tinat.

Sendungsproduktion: MarktFrisch

Frank Brunswig und Jens Hübschen SWR Ben Pakalski

Das SWR Fernsehen zeichnet die Sendung „MarktFrisch“ auf dem Parkdeck auf. Erleben Sie Frank Brunswig und Jens Hübschen beim Kochen und fachsimpeln über die Welt der Kulinarik.

Und wenn Sie sich wundern, dass immer mal wieder ein älterer Herr mit ein, zwei Salti oder Flickflacks ihren Weg kreuzt, dann sind das die Bacharacher Oldtimer mit ihrer Akrobatikshow. Der Älteste der Turner - so viel sei verraten - ist 81 Jahre alt!

Eine "Ökoralley" über das Gelände führt Sie direkt zum Thema Klimawandel. Die beiden Buchautoren David Nelles und Christian Serrer erklären auf unseren Bühnen, was Klimawandel ist. Aber auch die Kleinen kommen nicht zu kurz: der Tigerenten Club ist mit seiner Show vor Ort und freut sich auf seine Fans.

Die FAQs zum "Tag der offenen Tür"