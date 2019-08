per Mail teilen

Krimifans aufgepasst! Im SWR Sommerfestival-Open Air Kino erwartet Sie ein düsterer Psychothriller - Titel: "Maleficius"! Der ersten Lena-Odenthal-Tatort 2019 dreht sich um einen verschwundenen Rollstuhlfahrer und einen ehrgeizigen Hirnforscher.

Prof. Bordauer (Sebastian Bezzel) will Lena Odenthal mit dem Operationssaal samt hochmodernem Operationsroboter beeindrucken. © SWR/Sabine Hackenberg SWR Sabine Hackenberg

Der „Tatort – Maleficius“ ist ein Psychothriller von Autor und Regisseur Tom Bohn, in dem Sebastian Bezzel als überaus selbstbewusster Arzt zum Gegenspieler der Kommissarinnen wird. Er ist überzeugt davon, der Menschheit mit seiner neurologischen Forschung einen großen Dienst zu erweisen, bei den Kommissarinnen aber wachsen die Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit.

Dauer 1:19 min "Maleficius" "Maleficius"

Suizid, Unfall oder Verbrechen?

Ein Rollstuhl steht am Ufer des Rheins. Sein Besitzer ist verschwunden, nur eine Brieftasche ist zurückgeblieben. Ein Suizid? Ein tragischer Unfall? Oder doch ein Verbrechen? Lena Odenthal und Johanna Stern recherchieren die Krankengeschichte des Verschwundenen und stellen fest: Alles spricht für Suizid. Doch dann wird die Leiche einer Ärztin gefunden, die in der Hirnforschung arbeitete, wo Menschen mit Handicap mit Hilfe elektrischer Gehirnstimulation Bewegungsfähigkeit zurückgewinnen sollen. Lena und Johanna fragen sich, ob der selbstbewusste, nobelpreisverdächtige Chef der jungen Assistenzärztin in das Verschwinden des Patienten verwickelt ist.

Dauer 3:03 min Die OP-Spinne - Ein Making-of Im „Tatort – Maleficius“ spielt ein Operationsroboter eine wichtige Rolle. Einfach Ausleihen konnte man so ein bis zu zwei Millionen teures medizinisches Hightech-Gerät nicht. Im Tatort ist also ein Fake-Operationssystem zu sehen, entstanden im Rechner und den Werkstätten des SWR. Wie Bühnenbau, Malsaal und VFX-Spezialisten aus einem simplen Holzmodell und digitalen Effekten ein millionenschwerer Operations-Roboter schufen, zeigt dieses Video. | Embedden kostenfrei möglich.

Die Open Air Premiere findet ab 20 Uhr vor dem Funkhaus Mainz statt. Der Eintritt ist frei!