18.000 Gäste feierten zusammen mit dem SWR das neunte SWR Sommerfestival. Sie erlebten drei Tage voller Vielfalt: geöffnete Fernseh- und Hörfunkstudios, tolle Mitmachaktionen, mitreißende Musik bei "SWR1 Hits und Storys" und eine spannende "Tatort"-Premiere.

Tag der offenen Tür

Am Sonntag öffnete der SWR seine Türen und bot seinen Gästen viele tolle Einblicke. Die Besucher*innen konnten beim Rundgang hinter die Kulissen, in die Studios und Werkstätten schauen. Sie plauderten mit SWR Moderatorinnen und Moderatoren, Experten und Programmmachenden, stellten Fragen oder versuchten sich selbst als Nachrichtensprecher vor der Kamera.

Auf den beiden Bühnen erlebten die Besucher*innen unter anderem Patricia Küll, Martin Seidler und Holger Wienpahl die drei „Landesschau“-Moderatoren gemeinsam auf einer Couch sowie Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert im Talk bei „SWR1 Leute kompakt“. SWR4 präsentierte die Musiker Vincent Gross und Julian David, SWR2 hatte die Percussionistin Leonie Klein eingeladen. Und natürlich konnten sich die Fans beim „SWR3 Elchalarm“ ihr persönliches Maskottchen sichern.

Fernsehen live und Open-Air-Kino mit Lena-Odenthal-Tatort

Am Freitag, 16.8., gab es Fernsehen live zu erleben. Am langen Fernsehabend konnte das Publikum bei der Produktion der „Landesschau Rheinland-Pfalz“ dabei sein und die Lachmuskeln bei „So lacht der Südwesten“ trainieren.

Auch 1200 Krimifans kamen auf ihre Kosten. Vor Ort präsentierten die Schauspieler Lisa Bitter und Tim Ricke ihren Ludwigshafener “Tatort Maleficius“ um einen ehrgeizigen Hirnforscher.

Tatort Maleficius: Ausstrahlungstermin: 8. September 2019, 20:15 Uhr, im Ersten

Ein musikalischer Sommerabend in Mainz

„Eine Reise durchs Leben“ – so lautet der Titel der neuen „SWR1 Hits und Story“-Show, die am Donnerstagabend, 15.8., im Kurfürstlichen Schloss rund 800 Zuschauer*innen sehr bewegte. In der Show ging es um zentrale Fragen des Lebens – und um Musik. SWR1 Musikexperte Werner Köhler erzählte von den Geschichten und Menschen hinter berühmten Songs, begleitet von der Band „Pop History“.

Wegen Regen musste das junge Programm DASDING am Samstagabend, die geplante Veranstaltung „Partybash“ am Mainzstrand absagen, bei der DJ DoubleA an den Plattentellern gestanden hätte.