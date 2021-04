DSDS-Siegersong von Pietro Lombardi: "Call my name"

Pietro Lombardi - Call my name (Official Video) - der von Dieter Bohlen produzierte Siegertitel aus der achten Staffel "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2011.