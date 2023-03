Das ist eure Chance! Mit SWR Schlager könnt ihr Schlagerstar Vanessa Mai treffen und gemeinsam das neue Wolkenfrei-Album "Hotel Tropicana" hören - vor allen anderen! Einfach bei unserem Gewinnspiel mitmachen.

Das ist schon jetzt eine der Top-Schlager-News des Jahres: Wolkenfrei ist zurück! Damit hat die Karriere von Vanessa Mai vor zehn Jahren richtig Fahrt aufgenommen. Jetzt gibt es 2023 nach einigen Jahren Pause wieder neue Musik von Wolkenfrei. Im Februar hat Vanessa Mai als Sängerin des Schlager-Projekts im Fernsehen das Wolkenfrei-Comeback gefeiert. In der Giovanni Zarrella Show sang sie die neue Single "Uns gehört die Welt". Nun kommt am 31. März das neue Wolkenfrei-Album "Hotel Tropicana" heraus.

Stellt Vanessa Mai eure Fragen zum neuen Wolkenfrei-Album

Und ihr habt jetzt die mega Chance, alle zwölf Album-Songs schon einen Tag vorher zu hören - gemeinsam mit Vanessa Mai! Die Wolkenfrei-Sängerin erzählt euch im SWR4 Studio in Stuttgart, welche Geschichten hinter den neuen Wolkenfrei-Songs stecken. Am 30. März, ab 19 Uhr könnt ihr dabei sein - entweder live vor Ort im SWR Funkhaus in Stuttgart oder per Videokonferenz - und Vanessa Mai eure Fragen zum neuen Album stellen.

Füllt einfach unten die Felder aus, wählt aus, ob ihr nach Stuttgart kommen wollt oder lieber per Videokonferenz dabei sein wollt - und macht mit! Teilnehmen könnt ihr bis Donnerstag, 30. März, 12 Uhr.

Bitte lest vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.