Vanessa Mai feiert mit ihrem neuen Talkformat auf Youtube am 5. November um 17 Uhr Premiere und ist dort live im Chat mit ihrem ersten Gast Ikke Hüftgold.

Videopremiere mit Livechat bei Youtube: Vanessa Mai und Ikke Hüftgold

Ein Studio mit zwei Laufbändern – mehr braucht Vanessa Mai nicht für ihr neues Talkformat auf YouTube. Vanessa Mai, als sportliche Gastgeberin, trifft ihre Gäste auf dem Laufband. Und das ist nicht bloß Dekoration, denn es wird tatsächlich gemeinsam Sport gemacht!

Von Frage zu Frage wird es steiler

Im Talk gibt es verschiedene Etappen. Ungefähr zur Halbzeit der Folge wird der Weg steiler, das Vorderteil des Laufbands hebt sich an. Es geht bergauf, um Tabus, Gerüchte und Geheimnisse aufzuklären. Die Fragen für die Bergetappe stammen zum Teil aus der SWR Schlager-Community von Facebook und Instagram. Dort hat Vanessa Mai aufgerufen, Fragen an die Gäste zu schicken. Ganz besonders rasant ist die letzte Etappe: Der Schlusssprint. Zehn schnelle Fragen, die der Gast jeweils nur mit einem Wort beantworten muss – oder eher darf. Denn viel Luft für lange Antworten dürfte bis dahin ohnehin nicht mehr geblieben sein.

Gäste: Von Mallorca bis Pop

Partyschlager-Sänger Ikke Hüftgold macht den Anfang und wird in der ersten Sendung als Gast auf dem zweiten Laufband neben Vanessa Mai stehen. Das Markenzeichen des Malle-Stars, seine Trainingsjacke, hat er ja praktischerweise immer an. In der zweiten Folge am Donnerstag, den 12. November, macht sich der Schlagersänger Giovanni Zarrella mit Vanessa Mai auf den sportlichen Weg. Außerdem dürft ihr euch auch auf Caro Niemczyk von Glasperlenspiel, den Schauspieler und Moderator Jochen Schropp, Tik Tok-Star Falco Punch und die Singer-Songwriterin Madeline Juno als Gäste auf dem Laufband freuen.

Quiz Time: Vanessa Mai und Gast rätseln gemeinsam

Doppelter Spaß in doppelter Geschwindigkeit! Bei "Double Time" werden bekannte Songs angespielt, die in in irgendeiner Weise mit dem Gast in Verbindung stehen. Vanessa und der Gast müssen erraten, um welchen Song es sich handelt. Aber ganz so leicht wird es den beiden nicht gemacht: Der Song läuft nämlich in doppelter Geschwindigkeit – genauso wie das Laufband.

Vanessa Mai: erfolgreiche Newcomer-Moderatorin

Schlagersängerin Vanessa Mai wollte nicht nur ihre Songs im Radio hören, sondern noch einen Schritt weitergehen: Sie wollte Radio mitgestalten: "Ich bin mit dem SWR groß geworden und wollte einfach mal selbst ausprobieren, wie das ist, Radio zu machen", verrät uns Vanessa. Im Frühjahr diesen Jahres war es so weit. Gemeinsam mit SWR4 Moderator Jörg Assenheimer war sie immer mittwochs von 6 bis 10 Uhr "on Air". Vanessa Mai konnte mit ihrer lockeren und fröhlichen Art sofort überzeugen und begeisterte sowohl die Redaktion, als auch die Zuhörer. Auch Vanessa machte es so viel Spaß, dass ihre Moderatoren-Zeit verlängert wurde. Bis Weihnachten moderiert sie jetzt gemeinsam mit Jörg Assenheimer wieder die Frühsendung.

Ab dem 5. November geht Vanessas Moderationskarriere nun in die zweite Runde. Als Gastgeberin von "On Mai Way" entlockt sie den Stars jetzt brisante Informationen und spontane und authentische Storys.

Die Folgen werden bis zum 10. Dezember immer donnerstags ab 17 Uhr auf dem SWR Schlager YouTube-Kanal veröffentlicht. Vom 5. Dezember an sind alle "On Mai Way"-Folgen auch in der ARD Mediathek zu finden