Ein kleiner Fehltritt für Vanessa Mai, ein großer Stunt für alle die zuschauen: Bei ihrer vorletzten Frage an "On Mai-Way"-Gast Jochen Schropp stürzt Vanessa Mai vom Laufband.

Sie reden über seine Zeit in Liverpool, über diverse weibliche Zungen in seinem Mund, warum Moderatorin Frauke Ludowig ein schmutziges Geheimnis hat oder weshalb er schon einige Heiratsanträge auf englischen Klippen gemacht hat. Und dann passiert es: Bei der Frage nach Jochen Schropps Spleens, stolpert Vanessa Mai, stürzt vom Laufband und legt einen filmreifen Stunt hin.

Bist Du irre? Ich mach’ mir wirklich Sorgen!

Stell’ Dir die Schlagzeile vor:

Vanessa Mai in Sendung mit Jochen Schropp verunglückt! Jochen Schropp nach Vanessa Mais Stunt-Einlage

Aufstehen, Krone richten, weiterlaufen

Zum Glück alles halb so wild. Vanessa springt wagemutig zurück aufs Laufband und ist wieder "on her way". Die ganze Folge mit Jochen Schropp gibt´s hier.