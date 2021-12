Tom Beck: DIESES Thema sollte kein Tabu sein I ON MAI WAY

Er ist Musiker, Sänger, Schauspieler, Ehemann & Papa: Tom Beck! Und ihr könnt es uns glauben: Soviel wurde NOCH NIE gesungen auf dem Laufband!

Thomas Helmut Beck – geboren in der Nürnberger Enklave Brunn wurde zum ersten Mal mit 12 Jahren “Aki looki for friedn” singend im Tennisverein entdeckt. Ein Musical-Studium in Münchenspäter spielte er dann in “Grease” die männliche Hauptrolle und wurde in Deutschland von 2008 bis2013 bekannt als Autobahnpolizist “Ben Jäger” bei “Alarm für Cobra 11”. Dabei kann Tom Beck doch so viel mehr als explodierenden Autos zu entkommen!

2020 veröffentlichte er nach fünf Jahren endlich sein viertes Studioalbum “4B”. Er ist ein Vollblut-Musiker und zeigte das auch jüngst als Sieger der zweiten Staffel von “The Masked Singer” in einem sehr warmen Faultier-Kostüm.

Mit Schweiß kennt der Tom sich aus: Als Papa eines zweijährigenSohnes hat er wahnsinnig viel Freude daran gemeinsam mit seiner Frau dem Kleinen beim Wachsen zuzusehen. Und auch als Ehemann macht Tom jedem anderen Mann Konkurrenz. Zwar weißer nicht mehr genau wann er Ehefrau Chryssanthi Kavazi das letzte Mal Blumen geschenkt hat, aber er macht neuerdings mit der beliebten GZSZ-Schauspielerin auch einen gemeinsamen Podcast -“Brez’n mit Tzatziki”. Tom steht für die Brez'n weil er Franke ist und für Chryssanthi steht Tzatziki wegen ihrer griechischen Wurzeln.

Explodierende Autos und verrückte Geschmacksknospen; eben ein cooler und explosiver Typ dieser Tom!