Mehr als neun Millionen Menschen folgen Falco Punch auf der Kurzvideo-Plattform TikTok. Was er mit Pop-Titan Dieter Bohlen am Hut hat, woher sein Künstlername stammt und ob er sich Haare einpflanzen lassen würde, erfahrt Ihr in der neuesten Folge von "On Mai Way".

Falco Punch ist fame: Er sprudelt vor Ideen und dreht mit seinem Handy kreative Clips, die seine Fans lieben. Er ist der erfolgreichste TikTok-Star Deutschlands und ihm folgen mehr als neun Millionen Menschen weltweit. 9 MILLIONEN! Sein Erfolgsgeheimnis scheint ganz einfach:

"Ich hab’ Spaß bei dem, was ich mache!"

Vanessa Mai läuft bei "On Mai Way" mit Falco Punch durch sein bewegtes und musikalisches Leben – wie immer auf dem Laufband! Wenn Ihr mit TikTok bisher nichts anfangen könnt, werdet Ihr bei dieser Folge jedenfalls ganz viel Insiderwissen über einen der erfolgreichsten TikToker Deutschlands bekommen!

Captain Falco(n) Punch

Falco Punch ist - Überraschung - nicht der echte Name des TikTokers. Eine Videospielfigur "Captain Falcon" und dessen Schlachtruf "Falcon Punch" gefielen ihm so gut, dass er daraus seinen Künstlernamen erschaffen hat. Schon als Teenager nannten ihn seine Kumpels so – wegen seiner harten Schüsse beim Fußball.

Vanessa Mai, Captain Falcon, Falco Punch (v.l.n.r.) SWR

Video-Creator, DJ, Musiker und Landei

Für den gelernten Tischler Falco Punch kommt in einer Großstadt leben nicht in Frage, er feiert, genau wie Vanessa, das Landleben. In Schleswig-Holstein wohnt er noch bei Muddi und schöpft dort in der Natur die Inspiration für seine Songs und seine Videos.

Die dreht er nicht immer alleine: Oft ist seine Freundin Sarah mit am Start, aber auch Pop-Titan Dieter Bohlen macht mit ihm gemeinsame Sache. Warum erfahrt Ihr hier in der neuen Folge von "On Mai Way". Kleiner Spoiler: Dieter und Falco sind eigentlich Zwillinge.

Ach ja, nackte Haut gibt’s auch...

Selbst Falco Punch kommt bei Vanessas Fragen ins Schwitzen. Sie aber auch, als er sich anfängt auszuziehen...

"Du darfst alles ausziehen." Vanessa Mai

Vanessa Mai schafft es immer wieder, dass ihren Laufband-Talkgästen die Spucke und manchmal auf die Puste wegbleibt.