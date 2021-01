per Mail teilen

Wer möchte exklusiv am 28. Januar, einen Tag vor der Veröffentlichung, das neue Album von Vincent Gross "Hautnah" gemeinsam mit ihm hören? Wir bringen euch online zusammen, einfach mitmachen und gewinnen!

Vincent Gross spricht über jeden neuen Song von "Hautnah"

Am Tag vor der Veröffentlichung seines neuen Albums kommt Vincent Gross zu unseren Kolleg*innen von SWR4. Zusammen mit SWR4 Moderator Matthias Methner hört ihr gemeinsam alle Titel von "Hautnah". Vincent wird dann zu jedem Song erzählen, wie er entstanden ist und welche Ideen und Erlebnisse er darin verarbeitet hat.

Album-Prelistening Am Donnerstag, den 28. Januar 2021 findet im Rahmen einer Videokonferenz das Prelistening mit Vincent Gross um 19 Uhr statt.

Eure Fragen an Vincent Gross

Wenn ihr exklusiv per "Microsoft Teams"-Schalte dabei sein wollt, macht mit und gewinnt einen der 20 geheimen Zugangs-Links. Ihr hört das Album "Hautnah" also schon einen Tag vor allen anderen und können eure Fragen direkt an Vincent Gross stellen. Alle Gewinner bekommen noch ein handsigniertes Album zugeschickt. Mitmachen könnt Ihr bis zum 28. Januar 2021 um 12 Uhr.

Das Album-Prelistening wird aufgezeichnet und am Veröffentlichungstag von "Hautnah", am Freitag, 29. Januar 2021, ab 19 Uhr bei SWR4 im Radio gesendet.

