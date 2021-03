Erneut meldet sich der Poptitan zu Wort. Nachdem Dieter Bohlen ordentlich gegen seinen DSDS-Nachfolger Thomas Gottschalk ausgeteilt hat, liefert er jetzt die vermeintlichen Gründe, warum er bei DSDS aufhören musste.

Dieter Bohlen spricht erstmals Klartext über RTL-Aus

Nach der Bekanntgabe seines RTL-Aus war es eine Zeit lang still um Dieter Bohlen. Lange wurde gemunkelt, was die Beweggründe für Bohlens Austritt aus den beiden RTL-Castingshows "Deutschland sucht den Superstar" und "Das Supertalent" waren. Dann ätzte er gegen seinen Jury-Nachfolger Thomas Gottschalk. Jetzt postete Dieter ein Video-Statement, das Aufschluss darüber gibt, warum RTL und er nun getrennte Wege gehen.

Bohlen reagiert auf "BILD"-Bericht

"Ja Leute, nun konntet ihr es endlich lesen, warum RTL und ich uns getrennt haben." Damit spielt Dieter im Video auf die BILD-Berichterstattung über sein RTL-Aus an. Finanzielle Gründe waren zweitrangig, heißt es in der BILD-Zeitung. Dieser zufolge soll Dieter Bohlens Verhalten eine entscheidende Rolle für seinen "Rauswurf" gespielt haben. Dieses passe nämlich nicht mehr zu RTLs neuem Konzept als "Familiensender". Deshalb soll Dieters Vertrag nicht verlängert worden sein. In der Vergangenheit ging Bohlen die Kandidaten in den Shows teilweise hart an und hatte manchen von ihnen mit teils derben bis beleidigenden Sprüchen abgekanzelt.

Darum müssen "DSDS" und "Das Supertalent" auf den Poptitan verzichten

Mit einem Strahlen im Gesicht, dem Meer im Rücken und einem Augenzwinkern im Subtext stellte sich die DSDS-Legende nun vor die Kamera, um seine Sicht der Dinge zu schildern.

"RTL will einfach einen neuen Weg gehen, familienfreundlicher. Da hat so ein Revoluzzer, der immer ein bisschen auf die Kacke haut, wie ich, eben nichts mehr zu suchen. Kann ich gut verstehen. Ich werde immer die Wahrheit sagen. Ich bin so, wie ich bin, und da kann ich mich auch nicht ändern." Dieter Bohlen auf Instagram

Was der Poptitan wohl als Nächstes plant? Da ist sich Dieter schon jetzt sicher: sich weiter zu optimieren. Das bedeutet für "Onkel Dieter" noch ehrlicher zu sein und noch mehr Sprüche zu kloppen.