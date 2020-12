Hier seht ihr, welche Schlagersendungen demnächst im Fernsehen laufen. Habt ihr eine vergangene Sendung verpasst? Kein Problem - hier gibt's die Mediathek-Links zum Nachschauen.

Kommende Sendungen:

Heiligabend mit Carmen Nebel

24.12.2020 | 20.15 Uhr | ZDF

Carmen Nebel lädt die Schlagerfans ein, mit ihr und ihren Gästen den Weihnachtsabend zu verbringen. Kerstin Ott, Ross Antony mit Ehemann Paul Reeves, Vincent Gross und Ella Endlich sorgen u.a. dabei musikalisch am Fest der Liebe für Stimmung.

Meine schönsten Momente - Das "Helene Fischer Show" Best-of

25.12.2020 | 20.15 Uhr | ZDF

In diesem Jahr wird es keine große "Helene Fischer Show" vor Live-Publikum geben. Aufgrund der Corona-Beschränkungen wurde die beliebte Show am ersten Weihnachtsfeiertag abgesagt. Aber wir müssen trotzdem nicht auf Helene Fischer an Weihnachten verzichten, denn es wird eine "Best-of" Sendung aller neun "Helene Fischer Shows" geben. Diese Spezialausgabe mit dem Titel "Meine schönsten Momente" wird von Helene Fischer selbst präsentiert. Die traditionelle Show abzusagen, viel ihr nicht leicht: "Ich bin unendlich traurig, dass ich das erste Mal nicht live auf der Bühne stehen und meiner Leidenschaft - zu unterhalten - nicht nachgehen kann. Umso spannender fand ich es, eine Spezialausgabe zusammenzustellen, wie es sie in dieser Form noch nicht gegeben hat, vielleicht sogar mit mehr Highlights als in jeder anderen Ausgabe zuvor." Wir freuen uns also auch in diesem Jahr auf ein Weihnachten mit Helene Fischer und vielen tollen Highlights!

Silvester mit Jörg Pilawa

31.12.2020 | 20.15 Uhr | ARD, ORF 2, SRF 1

Trotz der Coronapandemie dürfen sich die Fernsehzuschauer zum Jahreswechsel auf die "Silvester Show mit Jörg Pilawa" freuen. Der Moderator begrüßt in der bereits vorab aufgezeichneten Sendung Gäste wie voXXclub, DJ Ötzi, Beatrice Egli oder Vanessa Mai. Ausgestrahlt wird die Show am Donnerstag, 31. Dezember 2020, ab 20.15 Uhr im Ersten, ORF 2 und auf SRF 1.

picture-alliance / Reportdienste Philipp von Ditfurth

VERGANGENE SENDUNGEN ZUM NACHSCHAUEN:

Die SWR4 Schlagerweihnacht

12.12.2020 | 22.15 Uhr | SWR

Ein virtueller Jahresausklang mit tollen Schlagerkünstlern wie Semino Rossi, Michelle, Peggy March, Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack! Vor der Kulisse des historischen Etagenkarussells im Technik Museums Speyer führte Moderatorin Anna Lena Dörr am 4. Dezember durch einen besinnlichen Abend mit unterhaltsamen Talks und tollen Auftritten. Die Sendung wurde am vergangenen Samstag, den 12. Dezember um 22:15 Uhr, im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Ihr habt die Sendung verpasst? Kein Problem – hier geht’s zu Mediathek!

Silbereisen & Co: Wir freuen uns auf Weihnachten

11.12.2020 | 20.15 Uhr | MDR

Die letzte Show für den Moderator - zumindest in diesem Jahr: Mit vielen, schönen DIY-Tipps und Ideen für eine besinnliche Weihnachtszeit verabschiedete sich Florian Silbereisen mit musikalischen Gästen wie Andy Borg, Ute Freudenberg, Anna-Carina & Stefan Mross, Patricia Kelly, Thomas Anders in die Weihnachtspause. Die Vorfreude aufs Fest ist damit wohl gewiss. Habt ihr diese Sendung verpasst? Kein Problem: Hier geht's zur Mediathek!

dpa Bildfunk Picture Alliance

SWR Schlager - Die Show

05.12.2020 | 20.15 Uhr | SWR

Neues Moderatorenduo: Beatrice Egli und Alexander Klaws! SWR

Ein neues Moderatorendreamteam, ein neues Konzept: Der SWR holt Social Media in alle Wohnzimmer und vereint die junge und alte Schlager-Generation vor Smartphones und Fernsehen. Mit vielen bunten Fan- und Community-Aktionen war die Sendung Auftakt unseres neuen SWR Schlager-Kanals. Wer die Sendung verpasst hat - zur Mediathek geht's hier entlang.

A Volks-Rock'-n'-Roll-Christmas

4.12.2020 | 19.00 Uhr | ORF 2

Pressestelle Foto: Bernd Niederwieser

Neben Künstlern wie Helene Fischer durfte sich nun auch Andreas Gabalier im österreichischen Fernsehen ORF über eine eigene Weihnachtssendung freuen. In der Sendung präsentierte er u.a. internationale Weihnachtsklassiker in neuem Gewand aus seinem gleichnamigen, ersten Weihnachtsalbum. Zur weihnachtlichen Einstimmung mit Stargästen wie Gregor Meyle klickt hier.

Das Adventsfest der 100.000 Lichter

28.11.2020 | 20.15 Uhr | im Ersten

Imago Future Image

Auch in diesem Jahr leitete Florian Silbereisen wieder die Adventszeit ein. Mit dem "Adventsfest der 100.000 Lichter" feierten die Stars der Schlagerwelt gemeinsam besinnlich die Weihnachtszeit. Die beliebte Sendung wurde am 28. November um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. "Feuerherz" gaben in der Sendung ihren letzten Auftritt als Boygroup. Habt ihr diese Sendung verpasst? Kein Problem: Hier geht's zur Mediathek!

Auch sonst kann sich die Reihe der Stars sehen lassen, die mit Florian Silbereisen die Adventszeit einläutete.

Die Schlager des Jahres 2020 - Die große Jubiläumsshow

20.11.2020 | 20.15 Uhr | MDR

ard-foto s2-intern/extern MDR/JürgensTV/Beckmann

In der Sendung "Die Schlager des Jahres 2020 - Die große Jubiläumsshow" blickte Florian Silbereisen auf die Höhepunkte und emotionalsten Momente des Jahres zurück - gespickt mit vielen Hits und Überraschungen. Sendung verpasst? Kein Problem: hier geht's zur Mediathek.

