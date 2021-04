Aaron Troschke ist erfolgreicher Youtuber und bekannt für sein loses Mundwerk. Ob ihm bei Vanessa Mai auf dem Laufband die Puste ausgeht?

Vanessa Mai hat mit Aaron Troschke noch ein kleines Hühnchen zur rupfen. Für sein Youtube-Format "Hey Aaron" war er bei einem von Vanessas Konzerten als Praktikant unterwegs und hat dabei jede Menge Fans von ihr ganz schön aufgezogen. Das schreit nach Rache. Deswegen hat er bei ihr auf dem Laufband nix zu lachen.

Vom Einzelhandelskaufmann zum Youtuber

Bevor er Youtuber, Moderator und Reporter wurde, hat er erst mal was Bodenständiges gemacht: Einzelhandelskaufmann für Maßbekleidung, hat u.a. an einer Tankstelle gearbeitet und war mal Kioskbesitzer. Dass sein Talent woanders liegt, kristallisierte sich nach seinem Auftritt in der Quizshow von Günther Jauch "Wer wird Millionär?" 2012 heraus. Denn mit seiner Schlagfertigkeit, seiner Berliner Schnauze und seinem Humor musste er einfach vor die Kamera. Dadurch hat er auch schon so einiges erlebt.

Ich war schon überall: Ich war beim Pornodreh Praktikant: Mehr geht ja nicht. Aaron Troschke bei "On Mai Way"

Hier möchte Aaron Troschke heiraten

Wer hätte das gedacht, dass Aaron Troschke eine romantische Ader hat? Er hat nämlich schon die perfekte Location zum Heiraten ausgespäht. Diesen besonders schönen romantischen Ort hat er im Urlaub mit seiner Mutter in Neuseeland entdeckt. Fehlt dem Single nur noch die passende Frau dazu.

Aaron Troschke bei Instagram Instagram

Vor wem Aaron Troschke so richtig Angst?

Viele fürchten sich ja vor Aaron Troschke und seinem losen Mundwerk, aber vor wem hat er so richtig Angst? Das hat er Vanessa Mai auf dem Laufband gestanden. Ein Tipp: Schiss hat er nur vor bestimmten Frauen. Vor wem genau, erfahrt ihr in der neuesten Folge von "On Mai Way" am 22. April am 19 Uhr auf unserem Youtube-Kanal.