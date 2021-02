Rapper Eko Fresh macht den Auftakt bei der zweiten Staffel von "On Mai Way", der Youtube-Show von Vanessa Mai. Und dabei hat er Vanessa Mai etwas gestanden.

Eko Fresh ist ein Schlagerfan

Rapper Eko Fresh eröffnet die zweite Staffel unserer Youtube-Show "On Mai Way" mit Vanessa Mai. Dabei hat er Vanessa Mai gestanden, dass er auf Schlager steht. Aber wer Eko Fresh alias Ekrem Bora länger kennt, hätte schon darauf kommen können, dass er nicht nur auf Rap steht. Denn bereits 2004 hat er für die Sängerin Yvonne Catterfeld den Text für die Pop-Ballade "Du hast mein Herz gebrochen" geschrieben. Der Song ging damals direkt auf Platz 1 der Charts.

Rapper macht Schlager

Zusammen mit Schlagersänger Nino de Angelo hat er 2011 eine neue Version des Klassikers "Jenseits von Eden" gemacht, in der er einen Rap-Part übernimmt. Aber seine Schlager-Liebe geht noch weiter, denn im Youtube-Interview bei "On Mai Way" hat er Vanessa Mai gestanden, dass er Roy Black verehrt. Die Krönung: Die beiden singen zusammen den Roy Black-Hit "Schön ist es auf der Welt zu sein" zusammen an.

Neue Folge von "On Mai Way" am 18. Februar bei Youtube

Wer wissen möchte, welche Talente noch so in Eko Fresh stecken oder wie das Privatleben des 37-Jährigen aussieht, der darf die erste Folge der zweiten Staffeln von "On Mai Way" nicht verpassen. Die exklusvie Premiere gibt es am 18. Februar ab 19 Uhr auf unserem Youtube-Kanal.