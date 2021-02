per Mail teilen

DJane und Reality-Sternchen Xenia Prinzessin von Sachsen hat die Schlagerhymne "Atemlos" von Helene Fischer auf Japanisch gecovert. Was Helene dazu sagt? Sie weiß nichts davon.

"Ich habe alles mit Kristina Bach besprochen, der Komponistin des Songs. Sie hat ja auch die Rechte. Ich wollte es vor Helene Fischer geheim halten." Xenia Prinzessin von Sachsen über ihren Song "Atemlos (Through the Night)"

Der Titel des japanischen Covers lautet "Atemlos (Through the Night)". Er feierte seine Premiere am 13. November vergangenen Jahres und hat inzwischen über 63.000 Aufrufe auf YouTube. Das Musikvideo zeigt Xenia bei einem Trip nach Japan, vom Hinflug bis zum Rückflug. Immer wieder sieht man die 34-Jährige am DJ-Pult und bei Live-Auftritten vor japanischem Publikum performen.

"Atemlos (Through the Night)" ist ein tanzbarer Schlager auf Japanisch

Xenias Song ist eine Mischung aus Deutsch, Englisch und Japanisch. Die Strophen sind auf Japanisch, das Wort "Atemlos" bleibt auf Deutsch und auch das markante "Ooh, ooh" am Ende der Strophenphrasen bleibt erhalten. Der Refrain beginnt mit "Atemlos, Through the Night" und der Rest des Refrains erklingt auf Japanisch.

"Ich habe ihn als DJ eingespielt, etwas schneller. Wer danach den Originalsong hört, weiß: Das ist jetzt kein klassischer deutscher Schlager mehr. Sondern geht eher in die Richtung tanzbar!" Xenia Prinzessin von Sachsen über ihren Song "Atemlos (Through the Night)"

Xenia Prinzessin von Sachsens Faible für Japan

Warum eigentlich auf Japanisch? Die Sängerin hat eine Vorliebe für das Land und seine Kultur und begann die japanische Sprache zu lernen. Ihr Faible zeigt sich auch in dem Namen ihres Sohnes. "Taro" ist Japanisch und bedeutet "der erstgeborene Sohn".

Zum Entstehungszeitpunkt des Songs startete Xenia gerade in Japan durch. Das sei der Anlass gewesen, die Schlagerhymne auf Japanisch aufzunehmen. Den YouTube-Kommentaren zufolge findet ihre Version auch bei den deutschsprachigen Followern gutes Gefallen. So heißt es zum Beispiel in einem Kommentar: "Feier diese Version! Mal etwas spritziger und clubtauglicher!" Der Tourplan steht coronabedingt noch nicht fest. Dass sich das japanische Publikum aber auf die Tourtermine freuen kann, weiß die DJane schon jetzt.

"Sobald sich die Corona-Situation gelegt hat, gibt es natürlich wieder Auftritte, auch im DJ-Bereich. Aktuell hinkt die Festival-Planung natürlich. Sobald es geht, bin ich wieder drüben und stehe auf der Bühne." Xenia Prinzessin von Sachsen

Xenias Reality-Vita von Popstars bis Dschungelcamp

Die Musik ist kein vollkommenes Neuland für Prinzessin Xenia. Mit ihrer damaligen Popband nahm sie 2004 an der Castingshow Popstars teil. Später war sie in Das Sommerhaus der Stars zu sehen, war Teilnehmerin bei Deutschland tanzt und wurde 2020 die Siegerin der Couple Challenge. Zuletzt sah man die DJane in der Dschungelshow bei RTL.