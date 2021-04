per Mail teilen

"Wir werfen alles hin – egal ob wir in Kölle oder Malle sind!“ Das ist das neue Motto von den Entertainer-Zwillingen Dennis und Benni Wolter (31).

Als "Dicht und Doof" liefern sie mit Ikke Hüftgold und Lorenz Büffel den neuen Hit für den Ballermann

Raus aus dem Wohnzimmer und ab an den Ballermann nach Malle! Als "Dicht und Doof" rasten Dennis und Benni Wolter jetzt im Wegwerf-Modus zu ihrem neuem Song "An die Wand" aus. Coole Typen im Beach-Outfit spielen Luftgitarre auf Schwimmtieren zu fetten Ballermann-Beats. Und welche besseren Background-Tänzer gäbe es für ein Malleparty-Video als Ikke Hüftgold und Lorenz Büffel höchstpersönlich? Seht selbst!

Ihr "Promille-Pop" debütierte 2019 mit "Rudi das Rüsselschwein"

In das Musikgenre "Promille-Pop" ordnen sich Benni und Dennis Wolter selbst ein. "An die Wand" ist nicht der erste Malle-Hit von "Dicht und Doof". 2019 wurden die beiden schon für ihren ersten Promille-Song "Rudi, das Rüsselschwein" abgefeiert. Das offizielle Musikvideo der Entertainer-Zwillinge erntet dabei bis heute über 2,4 Millionen Aufrufe auf YouTube! Gleich ein Jahr später gab's von dem Partysong ein emotionales Acoustic-Remake mit Nico Santos. Der Appell der Jungs: "Legt Tequilla und Taschentücher bereit!"

"World Wide Wohnzimmer" trifft Vanessa Mai bei "On Mai Way"

Die Wolter Zwillinge sind durch ihre Satire-Show "World Wide Wohnzimmer" auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal bekannt geworden. In dieser arbeiten sie inzwischen seit sechs Jahren News aus der YouTube-Szene auf. Aufgepimpt wird das Ganze mit Gästen und Einspielern! Den Kanal feiern heute 1,25 Millionen Follower.

Auch Vanessa Mai war schon zu Gast bei den beiden. Sie luden die Sängerin 2019 zum Musikquiz ein – die Revanche dazu gibts diesen Donnerstag auf dem Laufband in Vanessa Mais YouTube-Talkshow "On Mai Way". Ob wir da noch mehr Insider zu ihrer Ballermann-Karriere erfahren werden?