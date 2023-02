Nach der kürzlich veröffentlichten Single "Uns gehört die Welt“ feiert Vanessa Mai jetzt ihr "Wolkenfrei“-Comeback in der "Giovanni Zarrella Show" live am 25. Februar 2023.

TV-Premiere in "Giovanni Zarrella Show" am 25. Februar 2023 live um 20:15 Uhr im ZDF

Für alle "Wolkenfrei-Fans" war es die Überraschung zu Beginn des Jahres! Das Musikprojekt ist zurück und Sängerin Vanessa Mai haute Anfang Februar 2023 gleich den ersten Schlager-Titel "Uns gehört die Welt" raus. Jetzt soll das Comeback aber auch medial besiegelt werden – und wo, wenn nicht in der "Giovanni Zarrella Show"?

"Es wird fleißig vorbereitet und ihr dürft gespannt sein! Es wird toll!"

"Wolkenfrei"-Comeback kündigte Vanessa Mai bereits Ende 2022 an

Nach dem damaligen Ausscheiden von Stefan Kinski und Marc Fischer führte Vanessa Mai das Wolkenfrei-Projekt alleine weiter und veröffentlichte 2015 mit "Wolke 7“ den bis dahin erfolgreichsten Wolkenfrei-Song. Jetzt bringt sie "Wolkenfrei" noch einmal an den Start! Bereits Ende vergangenen Jahres 2022 kündigte die Sängerin in der "Giovanni Zarrella Show" das große Comeback an:

"Nächstes Jahr – genau vor 10 Jahren hat mein Weg begonnen mit Wolkenfrei. Und anlässlich dieses 10-Jährigen wird es tatsächlich im nächsten Jahr nochmal ein letztes Wolkenfrei-Album geben."

"Wolkenfrei"-Album mit dem Titel "Hotel Tropicana" soll am 31. März 2023 erscheinen!

Die aktuelle Single "Uns gehört die Welt" ist nur der Anfang, denn schon am 31. März 2023 soll das dazugehörige neue Album "Hotel Tropicana" erscheinen.

""Uns gehört die Welt“ ist nicht nur die 1. Single und das erste Lebenszeichen von Wolkenfrei nach 8 Jahren, sondern auch Song Nummer 1 auf dem neuen Album "Hotel Tropicana“. In den ersten Sekunden sollte man das Lebensgefühl von damals spüren und Wolkenfrei sofort wiedererkennen."

Zur Freude aller Schlager-Fans! Denn Vanessa Mai hatte dem Genre eigentlich in jüngster Vergangenheit den Rücken zugewandt, machte immer wieder gemeinsame musikalische Sache mit Künstlern aus der Pop- und Rap-Szene. Jetzt doch wieder Schlager? Zumindest erstmal als Sängerin im Rahmen von "Wolkenfrei"!

"... ganz ehrlich, meine Wurzeln und meine Heimat wird immer der Schlager bleiben. Ich weiß, wo ich herkomme und das wird sich nie ändern."

"Wolkenfrei": Release-Konzerte am 15. April 2023 im Hotel Sonnenhof in Aspach

Darüber hinaus soll es am 15. April zwei exklusive Release-Konzerte im Hotel Sonnenhof in Aspach, dem Heimatort von Wolkenfrei, geben. Dort möchte Vanessa Mai mit ihren Fans die Veröffentlichung des neuen Albums feiern!

Weitere Gäste in der "Giovanni Zarrella Show" live am 25. Februar 2023 aus Offenburg

Doch nicht nur "Wolkenfrei" wird in der "Giovanni Zarrella Show" auftreten! Der Sänger und Entertainer wird viele weitere nationale und internationale Stars live in der Baden-Arena in Offenburg begrüßen! Mit dabei sind u. a. Roland Kaiser, Andrea Berg, Beatrice Egli, Maite Kelly, Nino de Angelo, Luca Hänni, Julia Lindholm, Max Giesinger und viele mehr! Auch Adam Lambert wird am Start sein. Dem US-amerikanischen Sänger gelang im Jahr 2009 sein musikalischer Durchbruch. Adam ist nicht nur als Solist unterwegs – auch als Sänger der Band "Queen" feiert er internationale Erfolge.