per Mail teilen

Partyhit-Legende Wolfgang Petry (69) ist zurück. Nachdem es still um ihn war, ist Wolle jetzt mit seiner neuesten Single "Kämpfer" am Start.

Die neue Single "Kämpfer" ist "typisch Wolle"

Mit "Wahnsinn", "Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n" oder "Weiß der Geier" füllte Wolfgang Petry in den Achtzigern und Neunzigern Stadien. Seine Hits scheinen auch heute noch auf Partys unverzichtbar. Jetzt kann die Feierei weitergehen: Wolfgang Petry ist zurück mit seinem neuen Track "Kämpfer". Die Nummer klingt "typisch Wolle": ein Powersong mit Mitgröhl-Potenzial!

Als "Pete Wolf" feierte Wolfgang Petry sein erstes Comeback

Schon 2006 war die Legende von der Bildfläche verschwunden. Dann kam Wolfgang Petry aber 2017 mit anderem Musikstil unter dem Namen "Pete Wolf" zurück. Unter diesem Namen veröffentlichte er das Album "Happy Man", das all seine Lieblingssongs aus dem Blues und Country vereint. Neu war, dass Pete Wolf auf Englisch sang und optisch auf einen anderen Stil setzte: Tschüss, Karo-Hemd, Lockenmähne und Freundschaftsbänder!

Jetzt ist Wolle zurück und "Pete Wolf" Geschichte!

Zu seinem zweiten Comeback haben wir ihn wieder! Unseren Wolle Petry, wie wir ihn von damals kennen - mit Karo-Hemd und Locken, bloß in grau! Sein neues, 26. Studio- Album wird wieder auf Deutsch sein.

Das neue Petry-Album "Auf das Leben" erscheint zum 70. Geburtstag

Zwei Tage nach seinem Geburtstag wird Wolfgang Petry sich und seinen Fans ein Geschenk machen, so der Plan: Am 24. September 2021 erscheint das neue Petry-Album "Auf das Leben". Mit dabei sind 14 brandneue Songs, darunter Schlagerhits, Rock-Nummern und Pop-Balladen. Für alle Hardcore-Fans gibt es auch eine streng limitierte Buch-Edition mit Wolfgangs ganz persönlichen Geschichten aus all den Jahren dazu! Auch eine Neuauflage des Wolfgang-Petry-Musicals "Wahnsinn - Das Musical" wird es 2021 geben!

"Auf das Leben" ist das Resümee von einem, der sich nicht unterkriegen lässt. Ein Typ, der zwar oft hingefallen ist, doch der immer wieder aufgestanden ist und das Dasein in vollen Zügen genießt."

Das sind Wolfgang Petrys große Party-Schlager

Wer sich jetzt fragt, welche Party-Hymnen alle noch gleich von Wolfgang Petry waren, bekommt im folgenden Video ein wenig Aufklärung. Vorsicht, Ohrwurmgarantie!