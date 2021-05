per Mail teilen

Nach dem plötzlichen Tod von Malle-Sänger Willi Herren ist nun auch noch sein Food-Truck abgebrannt. Mit diesem wollte er sich eigentlich einen Lebenstraum erfüllen.

In der Nacht zu Montag, dem 3. Mai 2021, ist der neue Reibekuchen-Imbisswagen von Willi Herren (†) am Standort in Frechen, nahe Köln, restlos ausgebrannt. Die Ursachen für den Brand sind noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Nur noch Schutt und Asche: Der Aufsteller vor dem ausgebrannten Foodtruck von Willi Herren (†) erinnert nur noch in Teilen an die kürzliche Neueröffnung seiner Herzensangelegenheit. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Die Kölsche Rievkoochebud als Gedenken an Willi Herren

Mit seinem Reibekuchen-Foodtruck "Willi Herren's Rievkooche Bud" erfüllte sich Willi Herren zuletzt einen Lebenstraum. Nach seinem plötzlichen Tod äußerten Willi Herren's Geschäftspartner der "Kölsche Rievkoochebud" Desiree Hansen-Schmitz („Miss Sugar“) und Künstlermanager Jörg Hansen den Wunsch, den Lebenstraum in Gedenken an ihren Freund und Kollegen weiterzuführen.

Noch vor dem plötzlichen Tod des Reality-Stars und Malle-Sängers postete er stolz ein Foto des Food-Trucks zur geplanten Neueröffnung am 16. April 2021.

Selbstverständlich stehe ich selber dahinter und werde euch die besten Reibekuchen der Welt servieren! Willi Herren

Zurück bleibt Schutt und Asche. Wie es mit dem Herzensprojekt des verstorbenen Sängers nun weitergeht, wird sich zeigen.