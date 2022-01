Nun liegt die Trennung der Band "Feuerherz“ schon über ein Jahr zurück! Aber was machen die Ex-Bandmitglieder eigentlich heute so?

Ob neue Musik, eine Verlobung oder Yoga in Südafrika! Die neuen Projekte und privaten Insides der ehemaligen "Feuerherzen" sind vielfältig! Wir haben da mal genauer hingeschaut und gecheckt, was Karsten Walter, Sebastian Wurth, Matt Stoffers und Dominique Baltas heute so umtreibt!

Karsten Walter: Debüt-Album "Komm näher" (in 2022) und immer noch schwer verliebt in Marina Marx!

Um Sänger Karsten Walter herum hat sich im vergangenen Jahr wohl am meisten getan - musikalisch, aber auch privat! Abgesehen von seiner öffentlichen Bekanntgabe der Beziehung zu Sängerin Marina Marx mit anschließender Verlobung, hat Karsten auch fleißig an seiner Solo-Karriere geschraubt! "Fahr zur Hölle", das gemeinsame Duett mit Marina Marx, war der Auftakt. Dann folgten die Releases seiner Solo-Singles "Komm näher (Rhythm Of The Night)" und "Sonne in der Nacht". Beide enthalten auf seinem bald erscheinenden Solo-Debüt-Album "Komm näher"!

Sebastian Wurth: Singer-Songwriter bringt 2022 neue Musik an den Start!

Auch Sebastian Wurth ist der Musik treu geblieben! Seinen Fokus hat er nach der Band-Auflösung inzwischen auf das Songwriting gelegt! Unter anderem hat er an Liedern für Maite Kelly, Luca Hänni und Daniel Sommer mitgeschrieben.

Aber er macht auch immer noch "eigene" Musik, hat in 2021 ganz viel Zeit im Tonstudio verbracht und verkündete seinen Fans erst kürzlich diese frohe Botschaft:

Es wird was kommen, freut euch, viele haben auch gefragt, wird’s Deutsch, wird’s Englisch, was für ne Musikrichtung? Es wird auf jeden Fall Deutsch und den Rest könnt ihr euch dann reinziehen.

Wann genau das neue Album erscheinen wird, das konnte Sebastian noch nicht sagen. Fakt ist: dieses Jahr wird es neue Musik von ihm geben!

Matt Stoffers: Chillen und modeln in Südafrika

Schaut man sich hingegen den Instagram-Feed von Matt Stoffers an, so könnte man schnell neidisch werden! Es scheint so, als würde der Sunnyboy sein Leben in Südafrika in vollen Zügen genießen: wo man hinschaut, eine stylische Impression jagt die nächste! Bei den Fotos verwundert es nicht, dass Matt immer noch als Model tätig ist.

Darüber hinaus entspannt die Frohnatur auch immer wieder bei regelmäßigen Yoga-Einheiten unter der Sonne Südafrikas. Ob wir in Sachen Musik mal wieder etwas Neues von Matt erwarten dürfen? Aktuell sieht es nicht danach aus.

Dominique Bircan Baltas: Zuletzt Neujahrsgrüße aus Spanien

Auch Dominique Bircan Baltas scheint das Leben zu genießen. Auf seinem Instagram-Kanal postet der Sänger türkisch-amerikanischer Abstammung immer mal wieder sonnige Bilder und Eindrücke aus Spanien - ob Neujahrsgrüße vom Meer oder ein lässiger Bootstrip mit Sonnenbrille und Champagner!

Und musikalisch? Das lässt sich nur vermuten. Vielleicht doch irgendwann mal in die Richtung Rap- oder R'n'B? Wir halten Euch auf dem Laufenden!

Gemeinsamer Feuerherz-Instagram-Kanal immer noch aktiv!

Den "Feuerherz" Instagram-Account gibt es trotz Bandauflösung aber weiterhin. Für treue Fans lassen die Jungs dort immer mal wieder ein Advents-, Weihnachts- oder Neujahrsgrüßchen da - posten Fotos aus ehemaligen Bandzeiten und schwelgen mit Worten wie "Wie die Zeit vergeht..." in Erinnerungen.

Feuerherz: Letzter gemeinsamer Auftritt im November 2020

Rückblick: Am 28. November 2020 traten die Jungs das letzte Mal gemeinsam in Florian Silbereisens TV-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ auf, verabschiedeten sich von Fans und Kollegen.