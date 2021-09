voXXclub rocken Biergarten-Tour statt Oktoberfest

per Mail teilen

Auf die Bänke, fertig, los! Monatelang gibt es keine Konzerte und nun entfällt auch noch das Münchener Oktoberfest. Konzertfreie Zone? Nicht mit voXXclub!

Michi, Stefan, Flo, Bini und Christian haben genug vom Stillleben: Statt Festzeltmusik gibt es nun die volle Dröhnung voXXclub im Biergartenambiente. Nach einem offiziellen Facebook-Aufruf an ihre Fans, Biergärten ihrer Wahl vorzuschlagen, in denen das Vokalensemble ihre rockige Volksmusik zum Besten geben kann, stehen nun die Termine ihrer Biergarten-Tour fest.

An vier Tagen in neun Biergärten Deutschlands voXXclub hautnah erleben

Vom 20. September 2020 an könnt ihr mit dem Schlagerquintett an vier Tagen ganze neun Biergartenkonzerte rocken. Los geht's diesen Sonntag in Guntersblum! Ihr möchtet diese Bühnenshows der fünf Vokalakrobaten nicht verpassen? Die Termine der ausverkauften voXXclub Biergarten-Tour findet ihr hier.

"Vor ein paar Jahren waren wir schon einmal in einem Biergarten und haben dort die Besucher spontan mit einem Flashmob überrascht."

Einen Vorgeschmack auf die Tournee gibt ein Repost auf dem offiziellen Facebook-Kanal von voXXclub, der genau diesen Flashmob in einem Biergarten zu Anfangszeiten der Band abbildet.

Die Aufnahme zeigt, wie sich die fünf Musiker in die heitere Menge eines Biergartens mischen. Nach und nach steigen die Bandmitglieder mit einem Biergarten-Sound in ein gemeinsames Musizieren ein. Es ertönt der „We-Will-Rock-You“-Beat von den Bierbänken und Bini singt die ersten Zeilen von „Rock Mi“ an. Schon bald sitzt keiner mehr auf den Bänken.

Das neue Album "Rock Mi – Die größten Hits" gibt den Startschuss zur Biergarten-Tour

Das neue Album führt die besten Lieder der bisherigen Bandgeschichte von voXXclub zusammen. Einen Mix dieser Songauswahl findet ihr im Best-of-Album-Player im folgenden Video.

Passend zum Tour-Auftakt erscheint das Best-of-Album mit dem Titel „Rock Mi – Die größten Hits“ am 18. September 2020 . Dieses ist auch in einer Deluxe Edition erhältlich, die eine exklusive A-capella-CD der fünfköpfigen Band enthält. Ob im Biergarten live oder zuhause zum neuen Album – jetzt kann zum Best-of-Sound von voXXclub gesungen, getanzt, gejodelt und gerockt werden!