Sechs exklusive Fanpakete mit einem Handtuch und einer Trinkflasche zu unserer Youtube-Show "On Mai Way" mit Vanessa Mai warten auf euch.

Die stylischen Accessoires zu "On Mai Way" haben es euch angetan. Seid Folge eins fragt ihr nach den coolen Handtüchern und Trinkflaschen zur Show. Jetzt ist es endlich soweit. Wollt ihr euch mit einem Original "On Mai Way"-Handtuch den Schweiß von der Stirn abwischen und euren Durst aus der "On Mai Way"-Trinkflasche löschen, wenn ihr vom Laufband steigt? Dann ist das Fanpaket zu unserer Youtube-Show "On Mai Way" von und mit Vanessa Mai genau das Richtige für euch.

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil!

Schaut euch einfach auf unserem Youtube-Kanal die Best-of-Videos von "On Mai Way" an. Dort findet ihr die entscheidenden Hinweise zum Lösungswort. Die Verlosung läuft vom 17. Dezember 2020 bis 31. Januar 2021.

Sechs Fanpakete zur Youtube-Show "On Mai Way"

Um eins der sechs Fan-Pakete mit je einem Handtuch und einer Trinkflasche von "On Mai Way" zu gewinnen, müsst ihr das Lösungswort nur noch unten ins Formular eintragen samt euren Daten und mit ein bisschen Glück trainiert ihr zukünftig mit den exklusiven Accessoires.

Hier findet ihr die Teilnahmebedingungen für die Verlosung von Fanpaketen für "On Mai Way".

Mit dem Einsenden eures Lösungswortes erkennt ihr die Teilnahmebedingungen an.