per Mail teilen

Endlich gibt's eine Überraschung für alle "On Mai Way"-Fans! Denn der Laufband-Talk mit Vanessa Mai startet in die dritte Staffel. Auch dieses Mal mit spannenden Gästen wie mit der Schauspielerin Valentina Pahde oder dem YouTuber LaserLuca.

Das Warten hat ein Ende. Der beliebte Laufband-Talk mit Schlagersängerin und Gastgeberin Vanessa Mai startet ab 16. September 2021 in die dritte Runde! Das Erfolgssetting bleibt: Ein Studio mit zwei Laufbändern und jeder Menge Fragen. Beim gemütlichen Gehen bis hin zum Schluss-Sprint geben die Star-Kolleg*innen oft mehr preis als ihnen lieb ist.

Los geht es mit der Schauspielerin Valentina Pahde, dann folgen der Webvideoproduzent LaserLuca, Reality-Star Janine Pink und Comedian Marti Fischer. Die elf neuen Folgen "On Mai Way“ werden bis Ende November immer donnerstags ab 19 Uhr auf YouTube veröffentlicht (youtube.com/SWRschlager).

Die kommenden "On Mai Way"-Folgen im Überblick:

Folge 1 am 16. September mit Valentina Pahde

Staffel drei beginnt gleich mit einem Girlstalk. Schließlich haben Schauspielerin Valentina Pahde und Vanessa Mai nicht nur beide kroatische Wurzeln, sondern auch zu Teenie-Zeiten für die gleichen Stars geschwärmt. Schon im Alter von drei Jahren stand Valentina Pahde gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Cheyenne vor der Kamera für die ZDF-Serie "Forsthaus Falkenau". Die Zwillinge teilten sich übrigens ihre erste große Rolle. Die meisten Fans kennen Valentina aber als Sunny Richter aus der RTL-Erfolgsserie "GZSZ“.

Folge 2 am 23. September mit LaserLuca

Luca zeigt auf eindrucksvolle Weise, dass man mit Leidenschaft und Spaß sehr erfolgreich sein kann. Angefangen hat seine Karriere mit YouTube-Videos. Auf seinem ersten Kanal "ConCrafter" zeigte er den User*innen wie seine Minecraft-Welt entsteht. Inzwischen ist LaserLuca einer der erfolgreichsten YouTuber in Deutschland, hat einen eigenen Comedy-Podcast und betreibt einen Instagram-Kanal mit mehr als drei Millionen Followern.

Folge 3 am 30. September mit Janine Pink

Schauspielerin, Influencerin, Reality-Star und Powerfrau – auch auf dem Laufband wird Janine Meißner alias Janine Pink bestimmt viel zu erzählen haben. Bekannt wurde Janine als quirlige Thüringerin Yvonne Voss in der Reality-Seifenoper "Köln 50667", die sie fünf Jahre spielte. Ihre zweite große Rolle in der Soap "Leben.Lieben.Leipzig" wurde sogar extra für Janine Pink in der Hauptrolle konzipiert.

Folge 4 am 6. Oktober mit Marti Fischer

Musiker, Komponist, Produzent, Comedian, Video Creator, Influencer, Moderator und ausgebildeter Synchronsprecher: Das alles ist Marit Fischer und auch bei ihm hat alles 2007 mit einem YouTube Kanal begonnen, auf dem er Vlogs und Musik veröffentlichte. Sein Durchbruch kam dann 2010 als Stimmenimitator beim "Secret Talents Award 2010".

Weitere spannende Gäste bei "On Mai Way"

Aber das waren bei Weitem noch nicht alle Gäste, die Vanessa auf Laufband ins Schwitzen bringen wird! Denn ebenfalls in der Staffel mit am Start sind Fitness-Bloggerin Sophia Thiel, Amira Pocher, Ehefrau von Oliver Pocher und der Rapper Finch! Es bleibt also spannend.