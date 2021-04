per Mail teilen

Es reicht! Nach Kommentaren zu ihrem Gewicht macht Vanessa Mai mit ihrem kleinen Ausraster allen Hatern eine klare Ansage. Sie spricht sich gegen Body Shaming aus - ein Thema, das viele Künstler*innen täglich beschäftigt.

Schönheitsideale auf Social Media

Auf Social Media Kanälen wie Instagram, TikTok und Facebook sind Aussehen und Gewicht, vor allem bei Frauen, immer wieder ein großes Thema. Und wenn man dann noch in der Öffentlichkeit steht, wie Vanessa Mai, ist man den Kommentaren oft willenlos ausgesetzt. Sich dafür jedes Mal zu rechtfertigen hat Künstlerin jetzt aber endgültig satt und verliert, völlig zurecht, wie wir finden, die Nerven!

Vanessa Mai: Mein Körper, meine Angelegenheit!

In der aktuellen Ausgabe Vanessas Onlineshow "On Mai Way" mit Studiogast Aaron Troschke erntete die Sängerin und Influencerin hässliche Kommentare zu Gewicht und ihrer Figur.

Aussagen wie "Sie hat zugenommen" regen Vanessa Mai auf und deshalb findet sie klare Worte in ihrer Instagram-Story und fordert die Commutity auf, diese übergriffigen Aussagen und Fragen endlich zu lassen.

Nein, ich habe nicht zugenommen und wenn geht es euch (die die kommentiert haben) einen Sch*** an! Vanessa Mai

Body-Shaming auf Social Media

Alles wird kommentiert. Die Anonymität des Internets wird oft genutzt, um sich abwertend zu äußern. Zu viel geschminkt, zu dick, zu dünn oder nach dem Motto "ungeschminkt sieht sie aber komisch aus", Schlagerstars im Rampenlicht müssen sich alltäglich allerhand Vorurteilen, Kritik und Schlagzeilen stellen. Egal ob Fans oder Hater - als Person des öffentlichen Lebens stehen Stars wie Vanessa Mai stets unter Beobachtung.

