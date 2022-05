Da war Vanessa Mai wohl ein bisschen zu schnell unterwegs: Bei 40 km/h zu viel muss die Popschlager-Sängerin wohl erstmal ihren Führerschein abgeben.

Ich bin gestern geblitzt worden. Bei 100 km/h mit 140. Ich glaub', mein Führerschein ist weg!

Auch für Stars und Promis gibt's kein Pardon im Straßenverkehr, wer in die Blitzerfalle tappt sitzt drin und wird bestraft!

In der aktuellen Folge von "On Mai Way" mit Knossi und dem Laufband-Talk mit Laufpartnerin Judith Williams plaudert die 29-jährige Sängerin aus, dass sie wohl bald einen fetten Strafzettel bekommt – für 40 km/h zu schnell auf der Autobahn. Statt der erlaubten 100 km/h fuhr Vanessa mit ihrem Auto nämlich 140 km/h. Das heißt dann wohl nicht nur Bußgeld für Vanessa, sondern der Führerschein ist dann wohl auch erstmal weg.

ON MAI WAY: Promis hinterm Steuer

Auch Vanessas "On Mai Way"- Gäste bekennen sich zu ihren Verkehrssünden. Dabei scheinen Judith Williams und Knossi schon alte Bekannte bei der Verkehrsbehörde zu sein. Was Vanessa Mai wohl nun erwartet, nachdem sie zu schnell unterwegs war? Knossi hat da schon so seine Erfahrungen gemacht...