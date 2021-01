Sie gehören zu den ganz Großen in der Schlagerwelt und sie haben eins gemeinsam: sie leben in Baden-Württemberg.

Was bedeutet es für sie, aus Baden-Württemberg zu sein, wie bekannt und verwurzelt sind sie mit ihrem Heimatort und warum ist es gerade der Schlager, der sie so begeistert? Die SWR Landesschau Baden-Württemberg hat Andrea Berg, Julian David, Anita & Alexandra Hofmann und Vanessa Mai zuhause und in ihren Heimatorten besucht.

Andrea Berg aus Kleinaspach

Sie füllt die ganz großen Hallen und wohnt in einem ganz kleinen Ort im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg, in dem ihr Mann ein Familienhotel besitzt. Da kann es auch mal sein, dass Andrea im Hotelrestaurant als Kellnerin arbeitet. Die Kleinaspacher kennen ihre Andrea Berg und helfen mit, wenn sie den ganzen Ort für ihr Open-Air "Heimspiel" zusammentrommelt. Und manchmal will Andrea von ihnen auch einfach nur das Rezept für einen guten Zwiebelkuchen...

Julian David aus Mannheim

Durch die Band Voxxclub wurde Julian David bekannt. Seit ein paar Jahren macht er sein eigenes Ding und das auch sehr erfolgreich. Er ist Schlagersänger, Radiomoderator und schauspielert nebenbei. "Er war schon immer eine Rampensau", sagt sein Bruder über Julian. Wie er seine Leidenschaft zur Musik schon früh entdeckt hat und was ihm immer Rückhalt gegeben hat, erzählt er in einer kleine Zeitreise in seinem Heimatort Mannheim in Baden-Württemberg.

Wenn ich die Neckarbrücke und den Wasserturm sehe:

das ist nach Hause kommen. Julian David über seine Heimat Mannheim

Anita und Alexandra Hofmann aus Meßkirch

Sie wohnen Tür an Tür und immer noch in ihrer Heimat Meßkirch in Baden-Württemberg . Dort haben sie sogar den Schuhverkäufer ihres Vertrauens. Die Hofmann-Schwestern sind seit über 30 Jahren erfolgreich mit ihrem "modernen" deutschen Schlager und wollen mit ihrer Musik "Seelen berühren".